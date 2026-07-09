Tout est bien qui finit bien

A la mort du Comte de Roussillon, son fils Bertrand est envoyé à la cour du Roi de France, qui vit sous la torture permanente d'une fistule. Hélène, fille adoptive du Comte, est secrètement amoureuse de Bertrand. Elle le suit à Paris où elle défie le Roi d'accepter un remède de sa fabrication, et met sa vie en gage. Le Roi accepte... et il guérit. En échange du service rendu, Hélène demande à épouser Bertrand. Mais le jour des noces, il s'enfuit faire la guerre en Italie. Jusqu'où peut aller le désir d'une femme ? Jusqu'où peut aller la lâcheté d'un homme ? Cette comédie nous fait vivre l'obstination d'une orpheline qui renverse les codes d'une société autoritaire infestée par les fistules comme parla cupidité.