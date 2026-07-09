Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Tout est bien qui finit bien

Vincent Thépaut, Frédéric Jessua

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la mort du Comte de Roussillon, son fils Bertrand est envoyé à la cour du Roi de France, qui vit sous la torture permanente d'une fistule. Hélène, fille adoptive du Comte, est secrètement amoureuse de Bertrand. Elle le suit à Paris où elle défie le Roi d'accepter un remède de sa fabrication, et met sa vie en gage. Le Roi accepte... et il guérit. En échange du service rendu, Hélène demande à épouser Bertrand. Mais le jour des noces, il s'enfuit faire la guerre en Italie. Jusqu'où peut aller le désir d'une femme ? Jusqu'où peut aller la lâcheté d'un homme ? Cette comédie nous fait vivre l'obstination d'une orpheline qui renverse les codes d'une société autoritaire infestée par les fistules comme parla cupidité.

Par Vincent Thépaut, Frédéric Jessua
Chez Reconnaissance

|

Auteur

Vincent Thépaut, Frédéric Jessua

Editeur

Reconnaissance

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout est bien qui finit bien par Vincent Thépaut, Frédéric Jessua

Commenter ce livre

 

Tout est bien qui finit bien

Vincent Thépaut, Frédéric Jessua

Paru le 09/07/2026

Reconnaissance

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487595361
9782487595361
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.