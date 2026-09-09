Jeanne jusqu'à preuve du contraire

Barnabé, adolescent suicidaire, confie ses idées noires à Jeanne, une fille de son âge avec qui il entretient une relation à distance. Ils ne se sont vus que trois fois mais ils échangent tous les jours sur les réseaux. Si au départ Jeanne luttait pour ne pas laisser Barnabé s'enfoncer dans sa dépression, elle finit par l'aider à passer à l'acte. Quand celui-ci est retrouvé mort dans sa voiture, son téléphone posé entre ses genoux, les enquêteurs s'interrogent. Ils découvrent avec horreur les messages de Jeanne. L'affaire choque et fait le tour des médias. S'ensuit un procès afin de déterminer le degré de responsabilité de Jeanne dans la mort de Barnabé. Des SMS peuvent-ils tuer ? Inspiré d'un fait divers retentissant aux Etats-Unis, le récit s'attaque à des sujets contemporains brûlants.