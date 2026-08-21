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Dame Dara de Reiwa Tome 5

Haruomi Tomotsuka, Tomotsuka Haruomi

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"? Comment cela, Dara-san, t'as jamais mis les pieds au ciné? ?? " Dara-san est une divinité des temps anciens, et elle ignore encore bien des choses de l'ère Reiwa. Quand ses deux protégés, Hinata et Kaoru, apprennent qu'elle n'a jamais vu de film, ils organisent aussitôt une petite projection privée de chefs-d'oeuvre du cinéma de série B pour mettre Dara-san à la page, avec du matos emprunté à Miwa Irako, alias la voisine cheloue. Mais ils ignoraient que la série B allait se dérouler devant leurs yeux...

Par Haruomi Tomotsuka, Tomotsuka Haruomi
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Haruomi Tomotsuka, Tomotsuka Haruomi

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Dame Dara de Reiwa Tome 5

Haruomi Tomotsuka, Tomotsuka Haruomi

Paru le 21/08/2026

208 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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Scannez le code barre 9782808701068
9782808701068
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