Dame Dara de Reiwa Tome 5

"? Comment cela, Dara-san, t'as jamais mis les pieds au ciné? ?? " Dara-san est une divinité des temps anciens, et elle ignore encore bien des choses de l'ère Reiwa. Quand ses deux protégés, Hinata et Kaoru, apprennent qu'elle n'a jamais vu de film, ils organisent aussitôt une petite projection privée de chefs-d'oeuvre du cinéma de série B pour mettre Dara-san à la page, avec du matos emprunté à Miwa Irako, alias la voisine cheloue. Mais ils ignoraient que la série B allait se dérouler devant leurs yeux...