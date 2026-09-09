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#Roman francophone

Complainte océanique

Yolanda Gonzalez

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A la veille du sommet du G7 à Biarritz, une baleine s'échoue sur une plage du Pays basque espagnol à l'endroit même où, cinq siècles plus tôt, se tenait une rencontre tout aussi protocolaire entre les couronnes espagnole et française, tandis que les baleiniers y harponnaient déjà les cétacés. Des associations écologistes se mobilisent, mais il est trop tard. Et le dernier souffle du colosse des mers fait basculer une journaliste dans un état végétatif. Naviguant aux frontières du réel de son esprit prisonnier, la voilà qui dérive désormais au gré d'un océan meurtrier. Ecothriller et fiction historique, "Complainte océanique" met au centre de son récit ces baleines sacrifiées sur l'autel d'un progrès obsolète et mortifère, hier tuées pour leur huile, aujourd'hui victimes de la surexploitation des ressources, qui continuent d'avancer vers la mort. Yolanda González leur rend un vibrant hommage, dont la poésie nous berce autant qu'elle nous bouscule.

Par Yolanda Gonzalez
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Yolanda Gonzalez

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature Espagnole

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Complainte océanique

Yolanda Gonzalez trad. Alexandra Carrasco

Paru le 09/09/2026

361 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

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Scannez le code barre 9782330223946
9782330223946
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