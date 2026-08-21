Les nouvelles aventures de Max Beaumont

Max Beaumont est une légende du journalisme. Une légende à la retraite, mais une légende quand même ! D'autant que l'aventure va revenir frapper à sa porte sous la forme du " Poing météo ", une arme farfelue capable de contrôler le climat ! Beaumont, aidé de Simon, un journaliste local très enthousiaste et de Rose, une lycéenne buissonnière, va-t-il sauver leur ville si tranquille du chambard annoncé ? Car personne ici n'a envie de subir une tornade qui inonde son appartement ou une chute de neige qui vient ruiner son potager ! Après Imbattable, Pascal Jousselin, accompagné de Nicoby au dessin, revient pour une nouvelle série tout aussi ludique, tendre et inventive ! Mais avec en plus des intrigues policières construites de main de maître, sur les pas d'une team d'enquêteurs attachants !