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Les nouvelles aventures de Max Beaumont

Jousselin, Nicoby, Pascal Jousselin

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Max Beaumont est une légende du journalisme. Une légende à la retraite, mais une légende quand même ! D'autant que l'aventure va revenir frapper à sa porte sous la forme du " Poing météo ", une arme farfelue capable de contrôler le climat ! Beaumont, aidé de Simon, un journaliste local très enthousiaste et de Rose, une lycéenne buissonnière, va-t-il sauver leur ville si tranquille du chambard annoncé ? Car personne ici n'a envie de subir une tornade qui inonde son appartement ou une chute de neige qui vient ruiner son potager ! Après Imbattable, Pascal Jousselin, accompagné de Nicoby au dessin, revient pour une nouvelle série tout aussi ludique, tendre et inventive ! Mais avec en plus des intrigues policières construites de main de maître, sur les pas d'une team d'enquêteurs attachants !

Par Jousselin, Nicoby, Pascal Jousselin
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Jousselin, Nicoby, Pascal Jousselin

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

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Les nouvelles aventures de Max Beaumont

Jousselin, Nicoby, Pascal Jousselin

Paru le 21/08/2026

56 pages

Editions Dupuis

12,95 €

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Scannez le code barre 9782808514323
9782808514323
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