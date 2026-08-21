Après l'élimination du Légionnaire, les Frères Furieux ont pu reprendre une vie normale. Ils ont même gagné leur ticket pour le Colisée, à Rome, où leur nom est scandé avec enthousiasme par la foule. Seule la disparition tragique de Titia affecte le moral de Sutura, sous le regard impuissant de Lento. Toujours à Rome, Coré vient offrir ses services au maître suprême de la pègre romaine. Elle n'a qu'une idée en tête : obtenir son aide pour écraser son rival, Varius, et prendre définitivement le contrôle des bas-fonds de Ravenne. Bien sûr, c'était sans compter l'increvable Légionnaire qui revient des morts. Très vite, il élimine l'odieux Varius, libérant Titia que ce dernier détenait captive avec la bénédiction de Coré. L'improbable duo décide alors de se rendre à Rome, pour y affronter Coré et son nouveau "parrain". Et devant l'ampleur de la tâche, Titia demande de l'aide aux Frères Furieux. Nos gladiateurs seront-ils prêts à remettre leur carrière en jeu pour régler définitivement leur compte ? Et surtout, ont-ils vraiment le choix ?