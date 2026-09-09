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#Polar

Liens du crime

Nora Roberts

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Le dénommé Giovanni Rossi faisait autrefois partie d'une organisation secrète appelée " les Douze ". Répondant à un appel urgent, il se rend à New York. Et meurt quelques minutes après son arrivée... Le lieutenant Eve Dallas trouve l'affaire Rossi frustrante. Elle a une victime tout juste venue d'Italie, une veuve qui ne sait rien des raisons de son départ et une arme du crime pour le moins inhabituelle. Lorsqu'elle découvre un lien avec les Guerres Urbaines, elle pense que Summerset, son majordome, pourrait savoir quelque chose. Elle ignore qu'il appartenait, lui aussi, aux Douze. Et qu'il est à présent en danger...

Par Nora Roberts
Chez J'ai lu

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Auteur

Nora Roberts

Editeur

J'ai lu

Genre

Suspense romantique

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Liens du crime

Nora Roberts trad. Guillaume Le Pennec

Paru le 09/09/2026

507 pages

J'ai lu

9,50 €

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