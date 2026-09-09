Liens du crime

Le dénommé Giovanni Rossi faisait autrefois partie d'une organisation secrète appelée " les Douze ". Répondant à un appel urgent, il se rend à New York. Et meurt quelques minutes après son arrivée... Le lieutenant Eve Dallas trouve l'affaire Rossi frustrante. Elle a une victime tout juste venue d'Italie, une veuve qui ne sait rien des raisons de son départ et une arme du crime pour le moins inhabituelle. Lorsqu'elle découvre un lien avec les Guerres Urbaines, elle pense que Summerset, son majordome, pourrait savoir quelque chose. Elle ignore qu'il appartenait, lui aussi, aux Douze. Et qu'il est à présent en danger...