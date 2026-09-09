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Les petits meurtres de Loch Down Abbey

Beth Cowan-Erskine

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Ecosse, été 1937. L'Hôtel Loch Down Abbey affiche complet. Les visiteurs s'y pressent pour assister à un bal traditionnel écossais. C'est aussi ce moment que choisissent les Inverkillen, anciens propriétaires des lieux, pour débarquer à l'improviste. Pour Mme MacBain, la directrice, canaliser tout ce petit monde est déjà un défi de taille, mais lorsque, au lendemain des festivités, l'un des invités est retrouvé assassiné dans une pièce verrouillée de l'intérieur, les événements prennent un tour inattendu. Dans un manoir où secrets et suspects abondent, elle va devoir mener l'enquête avant qu'une nouvelle catastrophe n'arrive...

Par Beth Cowan-Erskine
Chez J'ai lu

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Auteur

Beth Cowan-Erskine

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

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Les petits meurtres de Loch Down Abbey

Beth Cowan-Erskine trad. Agnès Espenan

Paru le 09/09/2026

477 pages

J'ai lu

16,90 €

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