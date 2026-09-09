ChatGPT va nous rendre immortels

Les milliardaires de l'Intelligence Artificielle ont une obsession : faire reculer la mort. Et, de fait, nous nous dirigeons vers un monde de post-humains immortels. Notre disparition physique deviendrait anecdotique. Subsisteraient notre esprit, nos émotions, nos souvenirs, sous une forme dématérialisée, une sorte d'entité numérique capable de défier le temps. Nos sociétés sont-elles prêtes ? Non. Nous sommes comme les habitants de Pompéi en l'an 70, juste avant l'éruption du Vésuve. Sam Altman, le créateur de ChatGPT, estime qu'en 2038, l'intelligence humaine représentera 0, 1 % de l'intelligence totale sur Terre et l'IA 99, 9 %. Nous pensions que l'IA était un outil ou un domestique. En réalité, elle nous succèdera. Un livre renversant ! Marie-Laetitia Bonavita, Le Figaro.