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ChatGPT va nous rendre immortels

Laurent Alexandre

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Les milliardaires de l'Intelligence Artificielle ont une obsession : faire reculer la mort. Et, de fait, nous nous dirigeons vers un monde de post-humains immortels. Notre disparition physique deviendrait anecdotique. Subsisteraient notre esprit, nos émotions, nos souvenirs, sous une forme dématérialisée, une sorte d'entité numérique capable de défier le temps. Nos sociétés sont-elles prêtes ? Non. Nous sommes comme les habitants de Pompéi en l'an 70, juste avant l'éruption du Vésuve. Sam Altman, le créateur de ChatGPT, estime qu'en 2038, l'intelligence humaine représentera 0, 1 % de l'intelligence totale sur Terre et l'IA 99, 9 %. Nous pensions que l'IA était un outil ou un domestique. En réalité, elle nous succèdera. Un livre renversant ! Marie-Laetitia Bonavita, Le Figaro.

Par Laurent Alexandre
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Laurent Alexandre

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Intelligence artificielle

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ChatGPT va nous rendre immortels

Laurent Alexandre

Paru le 10/09/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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