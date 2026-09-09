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Fondantes, croquantes, sucrées, acidulées... Mes pommes d'amour

Hervé Cuisine

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Fondante, croquante, sucrée, acidulée... Incroyablement polyvalente, la pomme s'impose comme la star de la pâtisserie, à la fois gourmande et résolument moderne. Des grands classiques revisités aux desserts express et légers, cet ouvrage dévoile toute la richesse de ce fruit à travers 60 recettes simples, savoureuses et accessibles à tous. Tartes et cakes généreux, desserts à partager en famille ou à servir lors de grandes occasions, snacks et petites douceurs à emporter, recettes healthy, idées pour le petit-déjeuner ou desserts minute... chaque page vous invite à redécouvrir la pomme sous un nouveau jour. Un livre indispensable pour sublimer un fruit du quotidien, réveiller votre créativité et réinventer la pâtisserie maison, du petit-déjeuner aux douceurs les plus réconfortantes.

Par Hervé Cuisine
Chez Albin Michel

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Auteur

Hervé Cuisine

Editeur

Albin Michel

Genre

Desserts, pâtisseries

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Fondantes, croquantes, sucrées, acidulées... Mes pommes d'amour

Hervé Cuisine

Paru le 10/09/2026

160 pages

Albin Michel

17,90 €

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Scannez le code barre 9782226510938
9782226510938
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