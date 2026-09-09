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#Essais

Se séparer sans s'abîmer

Marie-Estelle Dupont

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Votre couple traverse une crise profonde ? Vous envisagez une séparation ? Vous vivez une séparation ? Se séparer n'est jamais une simple formalité. C'est un bouleversement affectif, familial et identitaire. Comment protéger les enfants ? Comment créer un nouvel équilibre avec clarté pour sortir de la confusion et du ressentiment ? Comment ne pas se déchirer ? Psychologue clinicienne, Marie-Estelle Dupont visite les grandes étapes de la séparation, des premiers doutes à la reconstruction, tout en abordant les réalités actuelles du divorce : séparations après 50 ans, familles recomposées, place des beaux-parents et rôle des grands-parents. Elle propose des repères concrets pour mieux communiquer, traverser cette épreuve avec lucidité et se reconstruire durablement.

Par Marie-Estelle Dupont
Chez Fayard

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Auteur

Marie-Estelle Dupont

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique internati

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Se séparer sans s'abîmer

Marie-Estelle Dupont

Paru le 16/09/2026

220 pages

Fayard

19,90 €

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Scannez le code barre 9782213734811
9782213734811
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