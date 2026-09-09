Se séparer sans s'abîmer

Votre couple traverse une crise profonde ? Vous envisagez une séparation ? Vous vivez une séparation ? Se séparer n'est jamais une simple formalité. C'est un bouleversement affectif, familial et identitaire. Comment protéger les enfants ? Comment créer un nouvel équilibre avec clarté pour sortir de la confusion et du ressentiment ? Comment ne pas se déchirer ? Psychologue clinicienne, Marie-Estelle Dupont visite les grandes étapes de la séparation, des premiers doutes à la reconstruction, tout en abordant les réalités actuelles du divorce : séparations après 50 ans, familles recomposées, place des beaux-parents et rôle des grands-parents. Elle propose des repères concrets pour mieux communiquer, traverser cette épreuve avec lucidité et se reconstruire durablement.