Droit dans la pente

Les dérèglements climatiques et la surfréquentation touristique viennent bouleverser les équilibres fragiles des territoires de montagne. Les enjeux sont multiples pour les collectivités territoriales ? : enjeu économique avec les stations de ski confrontées à la réduction des périodes d'enneigement, enjeu environnemental avec la nécessité de protéger faune et flore mais aussi de prendre en compte des risques naturels croissants, enjeu social avec la question du lien entre la vallée et les villages d'altitude, la question des mobilités, la question de l'urbanisation et du logement, enjeu culturel avec la préservation du patrimoine et la valorisation des créations artistiques contemporaines... La montagne devient un lieu de débats voire de tensions entre habitants, acteurs économiques, élus locaux et services de l'Etat. Opportunité politique, la décentralisation laisse aussi apparaître ses propres limites pour accompagner ou corriger ces évolutions.