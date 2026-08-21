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Tôgen Anki - La légende du sang maudit Tome 27

Yura Urushibara, Urushibara Yura

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Une légende raconte qu'un enfant extrêmement fort serait né d'une pêche et baptisé Momotarô. Lorsqu'il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient les villages. Ce héros n'est pas une légende... Tout comme les Oni... Leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposant le clan Momotarô au clan des Oni fait rage ! L'existence des Oni est révélée au grand jour, et la ville sombre dans un chaos sans précédent ! Shiki, quant à lui, se fait enlever et se retrouve prêt à être vendu aux enchères ! Différents desseins s'entremêlent dans ce nouvel arc des enchères ! Et un nouvel héritier de Kishin, Rei Hidaka, fait son apparition !!

Par Yura Urushibara, Urushibara Yura
Chez Dargaud

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Auteur

Yura Urushibara, Urushibara Yura

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

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Tôgen Anki - La légende du sang maudit Tome 27

Yura Urushibara, Urushibara Yura

Paru le 21/08/2026

192 pages

Dargaud

7,30 €

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Scannez le code barre 9782505142966
9782505142966
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