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Jirô Taniguchi

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Prolifique auteur de récits à la fois intimes et universels qui touchent au coeur un très large public, Jirô Taniguchi, le plus francophone des auteurs de manga, créateur de Quartier lointain et du Gourmet solitaire, s'est éteint en 2017. Au moment de sa disparition, cet insatiable raconteur d'histoires s'était une nouvelle fois fait passeur, en se lançant dans des adaptations de grands auteurs. Avec Quelque part, fascinante variation sur le thème de la déambulation comme art d'être au monde, Jirô Taniguchi s'empare de la figure de Lafcadio Hearn, écrivain voyageur épris du Japon et de son riche répertoire d'histoires de fantômes. Puis, dans Feux d'artifice, le mangaka se réinvente graphiquement pour proposer une version d'une nouvelle de Hyakken Uchida, entre onirisme et fantastique. Inachevés, ces récits sont le témoignage bouleversant de la créativité et de la générosité d'un immense auteur.

Par Jirô Taniguchi
Chez Casterman

|

Auteur

Jirô Taniguchi

Editeur

Casterman

Genre

Seinen/Homme

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Invitations

Jirô Taniguchi trad. Patrick Honnoré

Paru le 09/09/2026

112 pages

Casterman

20,00 €

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Scannez le code barre 9782203313163
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