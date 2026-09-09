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L'Année stratégique

Pascal Boniface

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Donald Trump a érigé en méthode l'affranchissement du droit international et des institutions multilatérales, convaincu que sa seule volonté suffit à faire plier quiconque s'y refuserait. En attaquant l'Iran aux côtés d'Israël, il a rouvert l'ère des guerres préventives et précipité, avec le blocage du détroit d'Ormuz, une déflagration économique mondiale. La loi du plus fort semble désormais tenir lieu d'ordre international. Or, de l'Ukraine à l'Iran, ni la supériorité technologique américaine ni l'obstination russe n'ont eu raison de la résilience des sociétés et des ripostes asymétriques. Sommée de se réarmer sans droit à l'autonomie, l'Europe se retrouve seule. Le Moyen-Orient s'enfonce dans la fragmentation, l'Amérique latine se voit rappelée à une doctrine Monroe réactivée, et les Afriques peinent à faire émerger des stratégies communes, quand l'Asie-Pacifique s'affirme en laboratoire de nouvelles multipolarités. Reste à Washington l'arme économique. Mais cette arsenalisation des interdépendances pousse le reste du monde à s'émanciper de la tutelle américaine et la Chine à s'insérer dans ces espaces. La question n'est plus tant de savoir qui domine, mais si un ordre peut encore se reconstruire autrement que par la contrainte. L'Année stratégique, c'est : - 197 fiches-pays (indicateurs politiques, sociaux, démographiques, économiques, énergétiques, environnementaux et militaires) : un annuaire statistique mondial des données essentielles - Des analyses géographiques et thématiques, avec cartes et infographies - "Champs de la guerre" : quatre articles consacrés aux impacts stratégiques, environnementaux, économiques et énergétiques des conflits, et à l'arsenalisation des interdépendances - Des rappels chronologiques des événements qui ont marqué l'année

Par Pascal Boniface
Chez Armand Colin

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Auteur

Pascal Boniface

Editeur

Armand Colin

Genre

Généralités

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L'Année stratégique

Pascal Boniface

Paru le 10/09/2026

384 pages

Armand Colin

27,00 €

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9782200642983
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