Le contexte mondial est alarmant ; les discours guerriers prolifèrent. Charlie, elle, a la chance d'avoir grandi dans une république pacifiste, qui a opté pour une solution radicale : confier tout le pouvoir aux femmes, et écarter les hommes - le temps de corriger leur éducation abîmée par un patriarcat millénaire. Aujourd'hui, le pays ouvre ses frontières à une journaliste étrangère, Alba Larochette. Féministe convaincue, celle-ci s'enchante de découvrir enfin cette mystérieuse société, tellement plus évoluée que son Québec natal. Enceinte, elle se rapproche de Charlie : elle aussi attend un garçon, conçu de manière naturelle - contre toutes les règles de son pays... Caroline Bouffault soulève une question qui nous a, toutes et tous, traversé l'esprit un jour : faut-il renoncer à la virilité pour vivre en paix ? Une fable politique incisive, qui joue avec nos peurs de façon réjouissante. Bienvenue en Nouvelle-Gallia. Prière de déposer vos armes avant de passer la frontière. Caroline Bouffault vit à Paris. Son premier roman, Thelma, a remporté la mention du public du prix Hors Concours 2023. Les Désarmantes est son troisième roman.