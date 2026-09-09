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PASS-LAS Anatomie en pratique - Cahier d'activités pour réussir en PASS/LAS/IFSI

Ken Ashwell

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Ce cahier de révision propose une approche interactive et visuelle de l'anatomie humaine. Du système musculo-squelettique au système nerveux, en passant par les systèmes circulatoire, digestif et reproducteur, il propose une visite complète de l'organisme humain. Chaque chapitre guide l'étudiant à travers des schémas détaillés à colorier et à légender. Le livre est divisé en six chapitres principaux, couvrant l'ensemble des systèmes majeurs du corps humain : Systèmes du corps et tissus, système musculo-squelettique, système nerveux, systèmes circulatoire et respiratoire, systèmes digestif, urinaire et lymphatique, systèmes endocrinien et reproducteur. Plus de 100 illustrations permettent une assimilation active des connaissances, tandis que des textes à trous et quiz en fin de chapitre permettent de contrôler les connaissances acquises. L'ensemble des corrigés sont disponibles à la fin de l'ouvrage.

Par Ken Ashwell
Chez Dunod

|

Auteur

Ken Ashwell

Editeur

Dunod

Genre

Sciences de la vie

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PASS-LAS Anatomie en pratique - Cahier d'activités pour réussir en PASS/LAS/IFSI

Ken Ashwell

Paru le 23/09/2026

128 pages

Dunod

14,90 €

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Scannez le code barre 9782100895960
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