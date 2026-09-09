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GSM, la contribution française

Laurent Ponthou

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Le systèmeGSM (Global System for Mobile communications) constitue la base des réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération et reste incontournable pour du réseau mobile mondial. Loin de se limiterà un récit technique de la norme GSM, cet ouvrage met en lumière le rôle des ingénieurs français dans cette révolution des télécommunications. Il s'attache à comprendre comment, dès le tournant des années 1980, une série d'acteurs français ont façonné, défendu puis diffusé des choix déterminants pour l'architecture des réseaux mobiles. A travers des choix audacieux et des batailles stratégiques, ils ont façonné l'architecture des réseaux mobiles en conciliant enjeux technologiques, économiques et géopolitiques. Une histoire inspirante qui montre comment l'innovation "made in France" peut rayonner à l'échelle internationale.

Par Laurent Ponthou
Chez Dunod

|

Auteur

Laurent Ponthou

Editeur

Dunod

Genre

Technologie

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GSM, la contribution française

Laurent Ponthou

Paru le 14/10/2026

384 pages

Dunod

35,00 €

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Scannez le code barre 9782100895830
9782100895830
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