Après l'intervention précoce en autisme

Les premiers programmes éducatifs destinés aux enfants autistes (TEACCH, ABA) ont été conçus dans les années 1960 pour soutenir des enfants déjà fortement installés dans leurs particularités autistiques. Ils visaient avant tout à structurer l'environnement et à faciliter les apprentissages malgré des difficultés marquées. L'intervention précoce a profondément transformé cette réalité. Les avancées en neurosciences et les approches développementales naturalistes ont permis de travailler très tôt l'initiative, la motivation, le contrôle émotionnel et la communication, en s'inscrivant dans le quotidien de l'enfant et de sa famille. Les profils des enfants à la sortie de l'intervention précoce ne correspondent plus aux modèles pour lesquels les programmes classiques avaient été conçus. Il devient donc nécessaire de repenser les modalités d'accompagnement : quels ajustements proposer à ces enfants qui disposent désormais d'un répertoire de compétences plus riche, plus flexible, plus social ? Cet ouvrage propose des repères, des orientations et des outils concrets, fondés sur les connaissances scientifiques actuelles, pour assurer la continuité de l'accompagnement après l'intervention précoce. Les fondements du développement ainsi que les principes essentiels de l'intervention précoce sont d'abord rappelés. Les dimensions habituellement travaillées dans les programmes existants sont ensuite réexaminées à la lumière des nouveaux profils d'enfants. Enfin, une démarche d'accompagnement structurée est proposée, afin d'éviter les ruptures, de soutenir les acquis et de favoriser la poursuite des progrès dans les milieux naturels, scolaires ou médico-sociaux. Un guide professionnel clair, opérationnel et indispensable pour accompagner les enfants autistes au-delà de l'intervention précoce !