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Le nouvel extrémisme de droite

Theodor W. Adorno

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Le fascisme ne revient jamais sous les mêmes traits : il peut changer de langue, de visage, de stratégie. Mais il prospère toujours sur les mêmes peurs, les mêmes aveuglements, les mêmes renoncements. En 1967, l'extrême droite renaît en Allemagne autour d'un parti néonazi, le NPD. Theodor W. Adorno situe les racines de cette inquiétante résurgence dans la concentration du capital, le règne de la marchandise et le fétichisme de la technique - dynamiques dont il pressent déjà les prolongements contemporains, jusqu'aux formes actuelles du techno-fascisme. Il en montre aussi la grammaire politique : un langage qui découpe et simplifie le réel, fabrique des boucs émissaires et transforme le mensonge en vérité alternative. Si la peste brune est aujourd'hui de nouveau en ordre de marche, sa victoire n'a rien d'inéluctable. Car l'histoire n'est jamais écrite d'avance . Comme le rappelle Adorno : "La manière dont ces choses évolueront, et la responsabilité de leur évolution, c'est de nous qu'elles dépendent en dernière instance".

Par Theodor W. Adorno
Chez Flammarion

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Auteur

Theodor W. Adorno

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire des idées politiques

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Le nouvel extrémisme de droite

Theodor W. Adorno trad. Olivier Mannoni

Paru le 09/09/2026

122 pages

Flammarion

7,60 €

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