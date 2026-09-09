On parle aujourd'hui de pluralisme en démocratie comme d'une évidence. Mais sait-on vraiment ce que cela veut dire ? De l'invention philosophique du pluralisme au XVIII ? siècle à son inscription dans la Constitution française, de la presse d'opinion à l'essor d'Internet, en passant par la régulation de l'audiovisuel, cet ouvrage retrace l'histoire d'un principe devenu central dans les démocraties contemporaines. Il montre combien sa mise en oeuvre est loin d'aller de soi et il s'interroge sur la conception de la démocratie qu'il implique. A l'heure où les médias se transforment et où la question de la diversité des opinions est au coeur du débat public, ce livre propose de penser autrement le pluralisme. Il ne s'agit pas de le fonder sur la confrontation entre deux points de vue adverses, mais de le conditionner aux points de vue manquants. Le "point de vue manquant" désigne cette idée simple et essentielle : un point de vue peut manquer soit parce qu'il n'a pas encore été formulé, soit parce que, menaçant l'existence des autres points de vue, il est tenu à distance. Le pluralisme repose ainsi sur une double exigence : faire advenir un point de vue supplémentaire et délimiter ce qui ne peut être dit.