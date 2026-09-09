L'Histoire de France expliquée par la peinture

Vous reconnaissez la scène du baptême de Clovis, mais saviez-vous pour quelle raison presque tous les rois de France ont été sacrés à Reims ? Saviez-vous que le célèbre peintre Ingres prête ses traits à l'écuyer qu'il a représenté aux côtés de Jeanne d'Arc ? Avez-vous identifié toute la symbolique que David a glissée dans son tableau sur la mort de Marat ? Eugène Delacroix, pouvait-il s'imaginer que La Liberté guidant le peuple aurait un tel succès, encore des siècles après sa création ? A travers cinquante épisodes historiques, redécouvrez l'Histoire de France et laissez-vous emporter par les plus belles peintures de l'histoire de l'art. Apprenez à lire et déchiffrer les tableaux à l'aide de zooms explicatifs et comparez entre elles plusieurs versions d'un même épisode par des artistes différents. De Vercingétorix à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les chefs-d'oeuvre de la peinture n'auront plus aucun secret pour vous !