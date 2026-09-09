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Les grands crimes de l'Histoire de France

Renaud Thomazo

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Action isolée d'un déséquilibré, crime d'Etat, règlement de compte, vengeance familiale... l'assassinat apparaît parfois comme le moyen le plus radical d'infléchir le cours des événements ! Du supplice de la reine mérovingienne Brunehaut en 613, au meurtre du P-D-G de Renault, Georges Besse en 1986, découvrez les aspects les plus méconnus et percez les secrets de 25 crimes qui sont restés dans toutes les mémoires. A qui profita l'empoisonnement d'Agnès Sorel, favorite du roi Charles VII ? Quelqu'un a-t-il armé le bras de Ravaillac, le régicide d'Henri IV ? Pourquoi tant de cruauté dans l'exécution de la princesse de Lamballe ? Gorgullof, l'assassin du Président Doumer, était-il vraiment un déséquilibré ? Pouvait-on éviter l'attentat contre le roi Alexandre Ier de Yougoslavie ? Jean Zay aurait-il pu échapper à la milice ? Que savait donc le juge Renaud pour être abattu froidement dans la rue ? ... Avec plus de 300 illustrations et des fac-similés parmi lesquels l'ordonnance d'Henri IV au sujet du régicide Jacques Clément, le procès-verbal de l'arrestation de Charlotte Corday, l'acte de décès du duc de Berry, l'interrogatoire de l'assassin de Jaurès, la reconstitution du meurtre du juge Renaud, etc.

Par Renaud Thomazo
Chez Larousse

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Auteur

Renaud Thomazo

Editeur

Larousse

Genre

Ouvrages généraux

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Les grands crimes de l'Histoire de France

Renaud Thomazo

Paru le 10/09/2026

128 pages

Larousse

34,99 €

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Scannez le code barre 9782036094833
9782036094833
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