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#Roman jeunesse

Stories, paillettes et meilleures amies

Aurélie Desfour

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Elaïa, 13 ans, se sent un peu transparente... Elle est passionnée de déco et connait sur le bout des doigts les tutos de la pétillante Lilou Sky, une influenceuse de son âge suivie par des milliers d'abonnés. Lorsqu'elle poste son premier commentaire, l'inespéré se produit : Lilou Sky lui répond et les deux filles engagent une véritable conversation ! De fil en aiguille, une amitié sincère se tisse. Mais derrière les vidéos et les paillettes, chacune doit faire face à ses peines. Malgré ses milliers d'abonnés, Lilou Sky s'avère être très seule avec des parents très occupés. Et le père d'Elaïa ne semble pas lui dire toute la vérité sur l'absence prolongée de sa mère... Et si leur rencontre était leur chance d'avancer ensemble ? Leur amitié pourrait se révéler plus belle encore de l'autre côté de l'écran...

Par Aurélie Desfour
Chez Larousse

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Auteur

Aurélie Desfour

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Stories, paillettes et meilleures amies

Aurélie Desfour

Paru le 30/09/2026

320 pages

Larousse

13,99 €

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Scannez le code barre 9782036089518
9782036089518
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