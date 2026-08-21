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Commandos d'Afrique - Libérateurs de la Provence

Guillaume Berteloot, Peyret michel De

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Quand les Américains débarquent en Afrique du Nord en 1942, la Seconde guerre mondiale prend un tournant décisif pour les Français vivant sur place : désormais, plus de tergiversations, il va falloir s'engager pour libérer le territoire national occupé ! Les volontaires affluent, les Commandos d'Afrique sont créés en prévision d'un futur débarquement en Provence. Cette force d'hommes de toutes origines va se montrer redoutable et décisive dès le mois d'août 1944, prenant part à la libération du Var et de tout le territoire. Des héros à ne pas oublier !

Par Guillaume Berteloot, Peyret michel De
Chez Editions du Triomphe

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Auteur

Guillaume Berteloot, Peyret michel De

Editeur

Editions du Triomphe

Genre

Historique

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Commandos d'Afrique - Libérateurs de la Provence

Guillaume Berteloot, Peyret michel De

Paru le 04/09/2026

56 pages

Editions du Triomphe

16,90 €

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