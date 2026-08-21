Commandos d'Afrique - Libérateurs de la Provence

Quand les Américains débarquent en Afrique du Nord en 1942, la Seconde guerre mondiale prend un tournant décisif pour les Français vivant sur place : désormais, plus de tergiversations, il va falloir s'engager pour libérer le territoire national occupé ! Les volontaires affluent, les Commandos d'Afrique sont créés en prévision d'un futur débarquement en Provence. Cette force d'hommes de toutes origines va se montrer redoutable et décisive dès le mois d'août 1944, prenant part à la libération du Var et de tout le territoire. Des héros à ne pas oublier !