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Agenda Reliefs

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Reliefs publie une revue semestrielle proposant une réflexion pluridisciplinaire sur nos relations à la Terre et aux autres vivants, une collection de livres illustrés (la "Bibliothèque illustrée"), ainsi qu'une large gamme de papeterie : des carnets de "Notes & Lectures" , des "Editions illustrées" , des cartes "Géographie nostalgique" ou encore des "Livres d'images" . L'agenda thématique s'inscrit naturellement dans la continuité de ces objets éditoriaux.

Par Collectif, Reliefs Editions
Chez Reliefs Editions

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Auteur

Collectif, Reliefs Editions

Editeur

Reliefs Editions

Genre

Agendas adulte

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Agenda Reliefs

Collectif, Reliefs Editions

Paru le 21/08/2026

160 pages

Reliefs Editions

22,50 €

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