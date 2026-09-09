Bouddhisme au quotidien

Karma, impermanence, compassion, médiation : les principes de base de cette religion philosophique sont mis à la portée de tous. Basé sur des situations concrètes, le livre vous invite à mettre en pratique ces principes dans votre vie quotidienne. Vous pourrez apprendre à gérer vos difficultés avec davantage de recul et de sérénité : au travail, à la maison, en amour, en famille, seul, en compagnie. De précieuses clés pour être bien avec soi et les autres et mieux vivre au quotidien.