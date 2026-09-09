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Bouddhisme au quotidien

Nathalie Chassériau-banas

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Karma, impermanence, compassion, médiation : les principes de base de cette religion philosophique sont mis à la portée de tous. Basé sur des situations concrètes, le livre vous invite à mettre en pratique ces principes dans votre vie quotidienne. Vous pourrez apprendre à gérer vos difficultés avec davantage de recul et de sérénité : au travail, à la maison, en amour, en famille, seul, en compagnie. De précieuses clés pour être bien avec soi et les autres et mieux vivre au quotidien.

Par Nathalie Chassériau-banas
Chez Hachette

|

Auteur

Nathalie Chassériau-banas

Editeur

Hachette

Genre

Bouddhisme

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Bouddhisme au quotidien

Nathalie Chassériau-banas

Paru le 10/09/2026

272 pages

Hachette

17,90 €

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Scannez le code barre 9782019328511
9782019328511
© Notice établie par ORB
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