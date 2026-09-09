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Mystery Lane, Tome 16 - Le mystère de Lexington Alley

Hari

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Résumé Clever et Bro ont une nouvelle énigme à résoudre : des chiens disparaissent subitement en passant sous un pont dans le parc de Lexington. Et ils ne laissent aucune trace ! McFlare est chargé de l'enquête, mais il disparaît à son tour... Clever doit vite découvrir des indices pour percer ce mystère et retrouver l'inspecteur ! La série Mystery Lane adaptée en romans ! - Une nouvelle enquête palpitante de Clever et Bro à Londres ! - Pour les petits détectives en herbe ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série Dès 6 ans.

Par Hari
Chez Hachette

|

Auteur

Hari

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

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Mystery Lane, Tome 16 - Le mystère de Lexington Alley

Hari

Paru le 10/09/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017392064
9782017392064
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