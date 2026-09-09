Mystery Lane, Tome 16 - Le mystère de Lexington Alley

Résumé Clever et Bro ont une nouvelle énigme à résoudre : des chiens disparaissent subitement en passant sous un pont dans le parc de Lexington. Et ils ne laissent aucune trace ! McFlare est chargé de l'enquête, mais il disparaît à son tour... Clever doit vite découvrir des indices pour percer ce mystère et retrouver l'inspecteur ! La série Mystery Lane adaptée en romans ! - Une nouvelle enquête palpitante de Clever et Bro à Londres ! - Pour les petits détectives en herbe ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série Dès 6 ans.