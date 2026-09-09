DISNEY - Tu es unique - Contes bienveillants pour se sentir heureux

Un recueil aux délicates illustrations, sur la découverte de soi. Que l'on vive dans une grande ville ou au coeur de l'océan, nous sommes tous différents. Notre personnalité, nos forces et nos faiblesses tracent un chemin unique, révélant notre propre richesse. Et même si la vie nous met souvent au défi, comme pour nos héros préférés, on apprend, on évolue et on en ressort grandi. A travers cinq histoires profondes et touchantes, découvrez comment oser, persévérer, croire en soi, écouter son coeur, apprécier la beauté des petites choses et la force de la nature. Les magnifiques aquarelles illustrent le message doux et rassurant de cet album : pense, crois, rêve et ose ! Dès 4 ans. Contient les histoires : Vaiana : Je t'aime plus que tout ; Winnie l'Ourson : Les petits bonheurs ; Le Monde de Dory : Avance avec confiance ; Lilo et Stitch : Je suis là pour toi ; Les Aristochats : Marie à Paris.