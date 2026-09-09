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DISNEY - Tu es unique - Contes bienveillants pour se sentir heureux

Disney

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Un recueil aux délicates illustrations, sur la découverte de soi. Que l'on vive dans une grande ville ou au coeur de l'océan, nous sommes tous différents. Notre personnalité, nos forces et nos faiblesses tracent un chemin unique, révélant notre propre richesse. Et même si la vie nous met souvent au défi, comme pour nos héros préférés, on apprend, on évolue et on en ressort grandi. A travers cinq histoires profondes et touchantes, découvrez comment oser, persévérer, croire en soi, écouter son coeur, apprécier la beauté des petites choses et la force de la nature. Les magnifiques aquarelles illustrent le message doux et rassurant de cet album : pense, crois, rêve et ose ! Dès 4 ans. Contient les histoires : Vaiana : Je t'aime plus que tout ; Winnie l'Ourson : Les petits bonheurs ; Le Monde de Dory : Avance avec confiance ; Lilo et Stitch : Je suis là pour toi ; Les Aristochats : Marie à Paris.

Par Disney
Chez Hachette

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Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

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DISNEY - Tu es unique - Contes bienveillants pour se sentir heureux

Disney

Paru le 23/09/2026

192 pages

Hachette

17,95 €

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Scannez le code barre 9782017376156
9782017376156
© Notice établie par ORB
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