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LA REINE DES NEIGES 1 et 2 - Coffret - 12 Livres de tes Héroïnes - Disney

Disney

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Un coffret spectaculaire contenant 12 livres ! Plongez au coeur des films La Reine des Neiges ! Déployez ce grand livre-coffret et découvrez 12 histoires, de 16 pages, pour suivre les aventures d'Elsa, Anna, Olaf et leurs amis. Dès 3 ans. Contient les histoires : La Reine des Neiges : L'histoire du film ; La Reine des Neiges 2 : L'histoire du film ; Joyeux anniversaire, Anna ; L'incroyable ami d'Olaf ; Le jouet perdu ; Olaf aime les livres ; La chasse aux trésors ; La licorne d'Olaf ; Un été acidulé ; Un mystérieux trésor ; Le premier anniversaire de Kristoff ; Les nouvelles reines.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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LA REINE DES NEIGES 1 et 2 - Coffret - 12 Livres de tes Héroïnes - Disney

Disney

Paru le 23/09/2026

16 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017344414
9782017344414
© Notice établie par ORB
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