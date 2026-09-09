LA REINE DES NEIGES 1 et 2 - Coffret - 12 Livres de tes Héroïnes - Disney

Un coffret spectaculaire contenant 12 livres ! Plongez au coeur des films La Reine des Neiges ! Déployez ce grand livre-coffret et découvrez 12 histoires, de 16 pages, pour suivre les aventures d'Elsa, Anna, Olaf et leurs amis. Dès 3 ans. Contient les histoires : La Reine des Neiges : L'histoire du film ; La Reine des Neiges 2 : L'histoire du film ; Joyeux anniversaire, Anna ; L'incroyable ami d'Olaf ; Le jouet perdu ; Olaf aime les livres ; La chasse aux trésors ; La licorne d'Olaf ; Un été acidulé ; Un mystérieux trésor ; Le premier anniversaire de Kristoff ; Les nouvelles reines.