Si pour vous, savourer un saucisson brioché, croquer dans une brioche à la praline rose encore tiède ou dénicher un vrai bouchon compte autant - voire plus - qu'admirer la basilique de Fourvière, alors ce guide est fait pour vous. Dans ce carnet ultra gourmand signé Stéphanie Iguna, découvrez une sélection pensée pour toutes les envies, à toute heure de la journée : - Pour manger entre amis - Pour découvrir des lieux qui surprennent même les Lyonnais - Pour trouver la bonne table en toute occasion Bouchons authentiques, tables créatives, pâtisseries incontournables, caves, brunchs et pépites de quartier : tout y est pour explorer Lyon par le goût, du matin au soir. De la Croix-Rousse aux Brotteaux, de la Guillotière à la Presqu'île, retrouvez des institutions, des nouveautés et des adresses confidentielles. Un guide pour celles et ceux qui veulent vivre (et manger) Lyon comme un local.