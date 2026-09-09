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Eat Lyon

Stéphanie Iguna

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Si pour vous, savourer un saucisson brioché, croquer dans une brioche à la praline rose encore tiède ou dénicher un vrai bouchon compte autant - voire plus - qu'admirer la basilique de Fourvière, alors ce guide est fait pour vous. Dans ce carnet ultra gourmand signé Stéphanie Iguna, découvrez une sélection pensée pour toutes les envies, à toute heure de la journée : - Pour manger entre amis - Pour découvrir des lieux qui surprennent même les Lyonnais - Pour trouver la bonne table en toute occasion Bouchons authentiques, tables créatives, pâtisseries incontournables, caves, brunchs et pépites de quartier : tout y est pour explorer Lyon par le goût, du matin au soir. De la Croix-Rousse aux Brotteaux, de la Guillotière à la Presqu'île, retrouvez des institutions, des nouveautés et des adresses confidentielles. Un guide pour celles et ceux qui veulent vivre (et manger) Lyon comme un local.

Par Stéphanie Iguna
Chez Hachette

|

Auteur

Stéphanie Iguna

Editeur

Hachette

Genre

Guides gastronomiques

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Eat Lyon

Stéphanie Iguna

Paru le 23/09/2026

192 pages

Hachette

15,95 €

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Scannez le code barre 9782017324782
9782017324782
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