The Last Gods - tome 2

Quand la Lune s'unit à la Mort, une ère nouvelle commence. Où tout s'effondre. De retour à Athesea, Lucinda, déesse de la Lune et de la Nuit, croyait avoir laissé le pire derrière elle. Mais le monde des dieux n'est plus qu'un champ de ruines. Isleen, déesse de la Sagesse, est morte. Le cycle de la réincarnation est brisé. Et Meir, dieu de la Création, attend patiemment dans l'ombre que les dernières divinités s'éteignent... entraînant avec eux toute l'humanité. Pour survivre, Lucinda devra s'allier à celui qu'elle a toujours refusé d'aimer : Rhory, dieu de la Mort. Ensemble, ils plongeront dans les profondeurs du royaume des âmes, traverseront des vallées de cendres et affronteront des vérités que leurs aïeuls avaient préféré enterrer. Car au coeur du Néant se cachent un secret millénaire et une prophétie déjà accomplie : si Lucinda et Rhory cèdent à leurs sentiments, cela pourrait signer la fin du monde. Ainsi la plus grande menace ne vient-elle peut-être pas de Meir... mais de ce que Lucinda ressent chaque fois que Rhory pose les yeux sur elle.