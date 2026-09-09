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Vive la Reine des Citrouilles - le roman graphique

Shea Ernshaw, Ismael Canales, Alessio Petilo

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Basé sur le roman à succès Vive la Reine des Citrouilles de Shea Ernshaw, cette adaptation graphique à la beauté envoûtante vous plongera dans l'univers sombre de L'Etrange Noël de monsieur Jack de Tim Burton. Fraîchement unie à son véritable amour, Jack Skellington, Sally se retrouve propulsée dans le rôle de reine de la ville d'Halloween. Sous le feu des projecteurs et le poids de ses nouvelles obligations royales, elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas échangé une captivité contre une autre, aussi dorée soit-elle. Mais lorsque Sally et Zero découvrent une porte longtemps cachée menant à un ancien royaume appelé la ville des Rêves, la Reine des Citrouilles déclenche sans le savoir une série d'événements sinistres, mettant en danger son propre avenir et celui son monde. Sally parviendra-t-elle à rester fidèle à elle-même et à sauver la ville d'Halloween, ou son futur se transformera-t-il en son pire cauchemar ?

Par Shea Ernshaw, Ismael Canales, Alessio Petilo
Chez Hachette

|

Auteur

Shea Ernshaw, Ismael Canales, Alessio Petilo

Editeur

Hachette

Genre

Fantastique

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Vive la Reine des Citrouilles - le roman graphique

Shea Ernshaw, Ismael Canales, Alessio Petilo trad. Arnold Petit

Paru le 10/09/2026

192 pages

Hachette

18,95 €

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