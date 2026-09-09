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#Roman jeunesse

Mon Quotidien

Collectif, Play Bac

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Toute l'actualité expliquée aux enfants (et aux grands aussi parfois ! ) Une collection dont les contenus sont issus du Petit Quotidien et Mon Quotidien. Avec des infographies et des schémas clairs pour tout comprendre en un seul coup d'oeil. Des conseils, des témoignages et des définitions pour une meilleure appréhension du monde qui nous entoure. Dans ce titre : Ca veut dire quoi, "être harcelé" ? Le racket c'est grave ? C'est quoi le cyberbullying ? A qui en parler quand on est victime ou témoin d'un harcèlement ? Comment lutter et agir efficacement ? Beaucoup d'enfants sont confrontés quotidiennement au harcèlement, qu'ils soient victimes, témoins ou même harceleurs. Il est essentiel de comprendre ce mal, qui peut être destructeur. Ce livre vous accompagnera pour expliquer à votre enfant les différentes formes de harcèlement, mais aussi ce qu'il peut faire pour agir à son niveau. A lire à votre enfant... ou à laisser entre les mains de votre ado.

Par Collectif, Play Bac
Chez Play Bac

|

Auteur

Collectif, Play Bac

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Mon Quotidien

Collectif, Play Bac

Paru le 10/09/2026

32 pages

Play Bac

5,90 €

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Scannez le code barre 9791070162842
9791070162842
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