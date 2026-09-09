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#Polar

Verity

Colleen Hoover

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La vie a toujours souri à Verity Crawford. Ses livres font d'elle une auteur star, sa maison du Vermont est splendide et elle forme avec Jeremy, son mari, un couple parfait. Mais un jour, sur une route, son rêve tourne au cauchemar. L'accident l'empêche d'écrire, transforme sa trop grande maison en prison, et menace de l'éloigner de Jeremy. La vie n'a jamais été tendre avec Lowen ashleigh. Ses livres ne rencontrent qu'un accueil poli, ses finances sont au plus mal et ses histoires d'amour sont des feux de paille. Jusqu'à ce que Jeremy la recrute pour devenir le ghostwriter de Verity et terminer à sa place sa série à succès. Pour Lowen, aussi incongrue que soit la proposition, l'occasion est beaucoup trop belle pour ne pas la saisir, et Jeremy beaucoup trop séduisant pour qu'elle lui dise non. Mais en découvrant, dans les papiers de Verity, ce qui semble être son autobiographie, Lowen va voir se dessiner, page après page, le portrait d'une femme épouvantable, prête au plus atroce des crimes pour ne pas perdre ce qu'elle a, et prompte à toutes les perversités lorsqu'elle se sent menacée. Et aux yeux de Verity, Lowen est désormais une menace.

Par Colleen Hoover
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Colleen Hoover

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

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Verity

Colleen Hoover trad. Pauline Vidal

Paru le 10/09/2026

368 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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