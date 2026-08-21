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#Roman francophone

Cervantès pour les chèvres, Marx pour les brebis

Pablo Santiago Chiquero

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Mateo, jeune berger dépressif, renonce à garder son troupeau de chèvres et de brebis. Il reste alité. Ni sa fiancée, ni sa mère ne réussissent à le sortir de là, seul l'instituteur le fera se lever en lui proposant la lecture du Don Quichotte de Cervantes. Suivra celle du Capital de Marx, qu'il fera d'abord à son troupeau, puis aux villageois. Dans l'Espagne de la seconde République, tous les rêves et les espoirs sont permis, même dans l'Andalousie conservatrice des grands propriétaires terriens. Cervantes pour les chèvres, Marx pour les brebis est sans conteste un roman rural, drôle et tendre. Mais très vite, son histoire apparaîtra au lecteur pour ce qu'elle est : une déclaration d'amour à la littérature et au pouvoir libérateur du livre. Véritable fable "politique" , aux accents donquichottesques, ce premier roman de Pablo Santiago Chiquero renoue avec la force des classiques de la littérature, liant l'imaginaire à la raison pour transfigurer la réalité.

Par Pablo Santiago Chiquero
Chez Le Temps des Cerises

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Auteur

Pablo Santiago Chiquero

Editeur

Le Temps des Cerises

Genre

Littérature Espagnole

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Cervantès pour les chèvres, Marx pour les brebis

Pablo Santiago Chiquero trad. Simon Vialle

Paru le 21/08/2026

350 pages

Le Temps des Cerises

12,00 €

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