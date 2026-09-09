L'agenda-calendrier Fonds marins

Chaque semaine, une page pour s'organiser, une page pour s'évader. Pour vous, amoureux de la plongée... Retrouvez, semaine après semaine, une sélection des plus belles photos de votre passion afin de découvrir l'univers extraordinaire des fonds marins. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2027 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en admirant la photo de la semaine. Une page pour s'organiser, une page pour s'évader... un ouvrage inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !