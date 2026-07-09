Guide du nouveau sénateur guinéen

La Constitution du 28 septembre 2025 institue le premier Parlement bicaméral guinéen. Ce guide accompagne les 87 premiers sénateurs dans leur mission fondatrice : transformer un texte constitutionnel en réalité institutionnelle vivante. Rédigé dans un style clair et pédagogique, le guide facilite l'appropriation des règles par tous, quelle que soit leur formation. Il poursuit trois objectifs : Informer sur le cadre constitutionnel et réglementaire, Orienter l'action quotidienne par des repères opérationnels, Responsabiliser sur les exigences de probité, d'intégrité et d'indépendance. Au-delà du manuel procédural, ce guide fonde une culture sénatoriale guinéenne axée sur la compétence et l'intérêt général. Il articule l'ancrage territorial des élus et la responsabilité nationale, mobilise l'expertise des nommés, et forge une vision commune du rôle sénatorial. De sa maîtrise dépendent l'efficacité du Sénat, le fonctionnement de l'Etat, la consolidation démocratique et l'Etat de droit. Premier compagnon de cette aventure institutionnelle, il pose les jalons d'un Sénat respecté, performant et exemplaire. Un outil au service de l'excellence sénatoriale et de la démocratie guinéenne.