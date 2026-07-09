Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Guide du nouveau sénateur guinéen

Mohamed Aly Thiam

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Constitution du 28 septembre 2025 institue le premier Parlement bicaméral guinéen. Ce guide accompagne les 87 premiers sénateurs dans leur mission fondatrice : transformer un texte constitutionnel en réalité institutionnelle vivante. Rédigé dans un style clair et pédagogique, le guide facilite l'appropriation des règles par tous, quelle que soit leur formation. Il poursuit trois objectifs : Informer sur le cadre constitutionnel et réglementaire, Orienter l'action quotidienne par des repères opérationnels, Responsabiliser sur les exigences de probité, d'intégrité et d'indépendance. Au-delà du manuel procédural, ce guide fonde une culture sénatoriale guinéenne axée sur la compétence et l'intérêt général. Il articule l'ancrage territorial des élus et la responsabilité nationale, mobilise l'expertise des nommés, et forge une vision commune du rôle sénatorial. De sa maîtrise dépendent l'efficacité du Sénat, le fonctionnement de l'Etat, la consolidation démocratique et l'Etat de droit. Premier compagnon de cette aventure institutionnelle, il pose les jalons d'un Sénat respecté, performant et exemplaire. Un outil au service de l'excellence sénatoriale et de la démocratie guinéenne.

Par Mohamed Aly Thiam
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Mohamed Aly Thiam

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Droit constitutionnel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide du nouveau sénateur guinéen par Mohamed Aly Thiam

Commenter ce livre

 

Guide du nouveau sénateur guinéen

Mohamed Aly Thiam

Paru le 09/07/2026

152 pages

Editions L'Harmattan

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336630663
9782336630663
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.