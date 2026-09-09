L'agenda-calendrier Patrimoine de France

Pour vous, amoureux du patrimoine de France... Retrouvez, semaine après semaine, une sélection des plus belles photos de votre passion. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2027 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en admirant la photo de la semaine. Une page pour vous organiser, une page pour vous évader et de nombreuses informations sur votre thématique préférée... un ouvrage inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !