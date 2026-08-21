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Le Minor, la broderie d'art

Armel Morgant

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Bientôt centenaire, la maison Le Minor continue aujourd'hui d'imposer son nom dans les arts textiles et décoratifs, bien au-delà de son pays Bigouden d'origine. Ce livre explore son activité de "grande broderie" , genre exigeant où se sont illustrés bien des artistes contemporains aux 20e et 21e siècles, de Toulhoat à Dom Robert en passant par Cudennec ou Simon Chaye. Tapisseries, panneaux brodés et bannières d'églises y sont présentés par un spécialiste, au fil d'une riche illustration qui donne toutes ses lettres de noblesse à un savoir-faire unique qui est aussi un patrimoine vivant.

Par Armel Morgant
Chez Locus Solus

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Auteur

Armel Morgant

Editeur

Locus Solus

Genre

Art textile

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Le Minor, la broderie d'art

Armel Morgant

Paru le 21/08/2026

80 pages

Locus Solus

20,00 €

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Scannez le code barre 9782368336410
9782368336410
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