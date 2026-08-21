Le Minor, la broderie d'art

Bientôt centenaire, la maison Le Minor continue aujourd'hui d'imposer son nom dans les arts textiles et décoratifs, bien au-delà de son pays Bigouden d'origine. Ce livre explore son activité de "grande broderie" , genre exigeant où se sont illustrés bien des artistes contemporains aux 20e et 21e siècles, de Toulhoat à Dom Robert en passant par Cudennec ou Simon Chaye. Tapisseries, panneaux brodés et bannières d'églises y sont présentés par un spécialiste, au fil d'une riche illustration qui donne toutes ses lettres de noblesse à un savoir-faire unique qui est aussi un patrimoine vivant.