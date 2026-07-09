Depuis près de trois décennies, les finances publiques camerounaises sont engagées dans un vaste chantier de modernisation. L'heure n'est plus à la simple logique des moyens qui prévalait aux lendemains des indépendances, mais à une gestion axée sur la performance, la transparence et la sincérité. Cet ouvrage offre une analyse complète et actualisée du droit budgétaire et comptable de l'Etat, à la lumière des profondes mutations législatives, réglementaires et jurisprudentielles intervenues jusqu'en 2025. Loin d'une simple description technique, cette contribution majeure met en lumière les paradoxes et les défis qui traversent la dynamique réformatrice. Sont ainsi confrontés le droit financier expressément formulé au droit effectivement appliqué, interrogeant l'appropriation des réformes, la clarification des compétences entre les institutions de contrôle et l'effectivité de la performance budgétaire. Salué comme une contribution doctrinale de premier ordre, cet ouvrage s'impose comme un outil de référence indispensable pour les universitaires, les praticiens des finances publiques, les gestionnaires publics et tous ceux qui souhaitent comprendre les ressorts et les enjeux de la gouvernance financière au Cameroun.