Métamorphoses

Un défilé signé du grand brodeur breton Pascal Jaouen est toujours un événement. D'autant plus quand celui-ci revisite certaines de ses pièces les plus emblématiques, avec pour fil rouge le recyclage, la transformation, la métamorphose. Aux côtés de la styliste Nathalie Broënnec, il propose des tenues entièrement nouvelles ou revisitées avec des trouvailles du bord de mer qu'il assemble avec art. Un message puissamment écologique et iodé qu'illustrent ici aussi les vêtements en carton de Tristan Tréhin. Ses architectures aux formes inspirées par le costume traditionnel autant que par la science-fiction, se voient rehaussées de coquillages et broderies par Pascal Jaouen. Quand le luxe s'associe à un matériau recyclable, aux antipodes de la fast fashion. Servies par une riche illustration et des entretiens menés par une spécialiste, voici des collections qui font rêver tout en donnant matière à penser.