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#Essais

Généalogie d’une aliénation

Yves Emmanuel

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Huit ans après son arrivée en France, Yves Emmanuel bascule du côté des guichets, des délais et du soupçon. Pour demander l'asile, il doit mettre en récit ce qu'il a longtemps appris à taire : la violence sexuelle, l'homophobie, la discipline familiale, la peur du retour. De Pointe-Noire à Paris, Généalogie d'une aliénation retrace la fabrication d'un silence et la violence froide des procédures qui exigent des preuves là où il n'y a d'abord que la honte, la mémoire et le corps. Un texte puissant, à la croisée du témoignage et de la littérature, sur ce qu'il faut perdre, nommer et traverser pour ne plus être réduit à un numéro - pour compter.

Par Yves Emmanuel
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Yves Emmanuel

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie

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Généalogie d’une aliénation

Yves Emmanuel

Paru le 09/07/2026

216 pages

Editions L'Harmattan

20,00 €

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Scannez le code barre 9782336616766
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