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#Roman francophone

La gourmandise

Ana Huang

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Elle est sa plus grande rivale... et sa plus grande faiblesse. Beau, talentueux et aimé par - presque - tout le monde, Sebastian Laurent a l'habitude d'être au sommet. En plus d'être l'héritier d'un empire culinaire, ses instincts affûtés et son charme naturel ont fait de lui une légende. Ce que les gens ne voient pas, ce sont les démons qui se cachent sous son masque de golden boy. Il n'y a qu'une seule personne qui ait failli connaître son véritable visage : Maya Singh, sa rivale d'enfance et son obsession secrète. Elle est aussi la seule qui l'ait jamais défié avec succès. Il ne la supporte pas... Alors pourquoi n'arrête-t-il pas de penser à elle ? Intelligente, vive d'esprit et ultra compétitive, Maya Singh, directrice marketing, a l'habitude de gagner - sauf si son adversaire est Sebastian. C'est d'ailleurs la chose qui l'a toujours motivée et rendue furieuse toute sa vie. Alors lorsqu'une série d'événements l'oblige à travailler avec son ennemi juré, elle est prête à tout pour le surpasser et montrer au monde qui est le meilleur une bonne fois pour toutes. Ce qu'elle n'avait pas anticipé : ne pas détester leur temps passé ensemble. A son grand désarroi, elle pourrait même aimer cela. Il existe peut-être une frontière mince entre l'amour et la haine, mais c'est une frontière qu'elle ne franchira jamais. Pas avec lui. Jamais.

Par Ana Huang
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Ana Huang

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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La gourmandise

Ana Huang

Paru le 10/09/2026

500 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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