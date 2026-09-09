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Manga box

Na magonote Rifujin, Fujikawa Yuka

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Il avait raté sa première vie... Le destin vient de lui donner une nouvelle chance dans un monde de magie et d'épées ! La saisira-t-il dans cet univers plein de dangers ? Pour ce loser anonyme, les 34 années de son existence auront été un ratage total. Lorsqu'il est renversé par un camion fou, il s'attend à finir six pieds sous terre... mais le voilà redevenu bébé ! Désormais appelé Rudeus Greyrat, Il s'est réincarné dans un monde d'épées et de sortilèges, où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie, pour lequel il semble avoir un don particulier. Car cette nouvelle vie, Rudeus est bien décidé à ne pas la gâcher ! Et cet enfant qui va grandir sous nos yeux est encore loin de se douter des dangers qu'il va bientôt rencontrer !

Par Na magonote Rifujin, Fujikawa Yuka
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Na magonote Rifujin, Fujikawa Yuka

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

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Manga box

Na magonote Rifujin, Fujikawa Yuka trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 10/09/2026

192 pages

Bamboo Editions

14,90 €

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Scannez le code barre 9791041121267
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