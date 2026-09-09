Fall in Love again and again

A Saint-Amant, l'automne a un goût de cannelle... et de sentiments inattendus. Le coeur en miettes, Eloïse retourne à Saint-Amant, sa ville natale, en quête de réconfort. Entre les effluves de cannelle de la boulangerie familiale et l'effervescence des préparatifs du célèbre Bal de l'Automne, elle retrouve peu à peu un équilibre qu'elle croyait perdu. Jusqu'à Gabriel. Ebéniste solitaire et grognon du village, il refuse catégoriquement de participer de près ou de loin à l'organisation du bal. Le problème ? Les habitants sont convaincus qu'Eloïse est la seule capable de le faire changer d'avis. Derrière ses silences et ses sourires trop rares, Gabriel se révèle pourtant bien différent de l'homme qu'elle imaginait. Et plus elle apprend à le connaître, plus l'attirance entre eux devient difficile à ignorer. Mais Eloïse le sait : elle n'a jamais été le premier choix de quelqu'un. Alors s'attacher à l'homme le plus inaccessible de Saint-Amant ressemble à la pire des idées. A moins que cette saison ne lui offre une occasion de croire à nouveau en l'amour ? Tropes : #smalltown #cosyromance #grumpyxsunshine #secondechance Niveau d'intensité : 1/4 A propos de l'autrice Ambre Delacourt est passionnée de lecture depuis son plus jeune âge. Amatrice de balades en forêt et de dégustation de chocolat chaud près du feu, l'automne est sa saison préférée et celle qui lui a inspiré le courage d'écrire sa toute première romance : Fall in love.