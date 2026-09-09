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#Essais

Fortifier l'humain

Christian Venard, Guillaume Venard, Gérard Chaput

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Dans un monde traversé par la violence, l'épuisement psychique et la perte de repères, une question s'impose : comment tenir, résister et continuer à servir sans être brisé ? Forts de leur expérience au coeur de la guerre, du commandement et de l'accompagnement des blessés, trois auteurs qui ont eu des parcours, notamment opérationnels, exceptionnels - médecin militaire, aumônier aux armées et officier de l'armée de Terre - proposent une réponse originale : la "densification" de l'être humain ou comment fortifier l'individu contemporain. Ni essai abstrait ni simple manuel de résilience, ce livre explore les conditions concrètes d'une solidité durable. Corps, psychisme, sens : les auteurs développent une approche globale pour renforcer la capacité à affronter le stress, surmonter les traumatismes, exercer l'autorité et cultiver une véritable discipline intérieure. A travers des réflexions nourries par le terrain et des outils directement applicables, cet essai ouvre une voie exigeante mais profondément actuelle : former des hommes et des femmes capables de durer, de décider et d'agir au service du bien commun. Un livre essentiel pour tous ceux qui s'engagent au service de la société, les militaires, soignants, éducateurs, responsables... et pour tous ceux qui refusent la fragilité contemporaine sans céder pour autant au mirage du surhomme nietzschéen. Le Dr Gérard Chaput, ancien médecin militaire et conseiller des forces spéciales, a consacré sa vie à l'accompagnement de ceux qui affrontent l'extrême. Fort de 34 ans dans l'armée de Terre, le général Guillaume Venard est un spécialiste du leadership en situation de crise. Ancien aumônier militaire, l'abbé Christian Venard est auteur et délégué épiscopal à la communication du diocèse de Monaco.

Par Christian Venard, Guillaume Venard, Gérard Chaput
Chez Artège

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Auteur

Christian Venard, Guillaume Venard, Gérard Chaput

Editeur

Artège

Genre

Ethnologie et anthropologie

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Fortifier l'humain

Christian Venard, Guillaume Venard, Gérard Chaput

Paru le 10/09/2026

300 pages

Artège

19,90 €

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