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Les parents ont-ils encore le droit d'éduquer leurs enfants ?

Tourneur matthieu Le, Aurélie Garand, Matthieu Le Tourneur

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A l'heure où l'école, les politiques publiques et les évolutions sociétales redéfinissent en profondeur les questions liées au statut du mineur, à son autonomie, à l'autorité parentale, cet ouvrage rappelle une évidence souvent oubliée : les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Juristes, philosophes, médecins, responsables éducatifs et élus locaux croisent ici leurs analyses pour éclairer les enjeux contemporains liés au statut de l'enfant, à la liberté d'enseignement, à l'instruction en famille et à la place de l'Etat dans l'éducation. Solidement documenté, l'ouvrage s'appuie sur les fondements juridiques nationaux et internationaux pour proposer un plaidoyer rigoureux, accessible et résolument engagé en faveur de la primauté éducative des parents. Sans céder ni à la polémique ni au fatalisme, il offre des repères concrets aux parents pour connaître et comprendre leurs droits et devoirs, dialoguer avec les institutions scolaires et retrouver confiance dans leur mission éducative. Ce livre de référence s'adresse aux parents, enseignants, chefs d'établissement, élus locaux et responsables d'associations familiales soucieux de défendre une éducation respectueuse de la responsabilité première des familles. Aurélie Garand, ancienne avocate, et Matthieu le Tourneur, docteur en droit et membre associé de l'Institut Droit et Santé (Inserm UMR_S 1145), sont juristes au sein de l'association Juristes pour l'enfance. Cette association réunit des juristes oeuvrant pour le respect des droits et besoins fondamentaux de l'enfant.

Par Tourneur matthieu Le, Aurélie Garand, Matthieu Le Tourneur
Chez Artège

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Auteur

Tourneur matthieu Le, Aurélie Garand, Matthieu Le Tourneur

Editeur

Artège

Genre

Education de l'enfant

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Les parents ont-ils encore le droit d'éduquer leurs enfants ?

Tourneur matthieu Le, Aurélie Garand, Matthieu Le Tourneur

Paru le 10/09/2026

276 pages

Artège

18,90 €

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