Puzzle "l'Aurore" (Ether)

Il ne reste plus rien de l'antique cité d'Ur. Seul un petit groupe de citoyens a survécu, emportant avec un eux les dernières braises de leur feu sacré... Déployant sa maîtrise des lumières et des couleurs, Etienne Chaize prolonge avec ce puzzle l'univers envoûtant de son livre "Ether" (ed. 2024). 1000 pièces format fini : 49x68cm Puzzle imprimé en édition limitée Puzzle fabriqué en France sur papier et carton sourcés, dont la production respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts Dimensions de la boîte : 22x22x5cm coédition avec les éditions SULO.