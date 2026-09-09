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Illuminés d'une gloire cachée

Erik Varden

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"La gloire, dit saint Bernard à ses frères, est cachée maintenant, dissimulée pour nous dans la tribulation". Que nous reste-t-il lorsque tombent les illusions, et que nous faisons silence en nos coeurs face au vacarme du monde ? Pour répondre à cette quête de vérité, Mgr Varden nous livre une méditation du psaume 90 appuyée sur le commentaire spirituel de saint Bernard, dont le réalisme intact traverse les siècles. Ces méditations spirituelles, prêchées par Mgr Varden devant Léon XIV et la curie, éclairent sous un jour nouveau combien la grâce agit au coeur du combat et de la nuit de toute vie chrétienne traversés ici-bas. "Tu trouves sous son aile un refuge : sa fidélité est une armure, un bouclier". Mgr Varden est moine cistercien et évêque en Norvège. Devenu catholique en 1993 et moine trappiste en 2002, il est élu abbé de son monastère en Angleterre en 2015 et nommé évêque de Trondheim en 2019.

Par Erik Varden
Chez Artège

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Auteur

Erik Varden

Editeur

Artège

Genre

Témoins

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Illuminés d'une gloire cachée

Erik Varden

Paru le 10/09/2026

192 pages

Artège

18,90 €

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Scannez le code barre 9791033617723
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